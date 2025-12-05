Оценена вероятность появления ядовитых насекомых в Москве из-за изменений климата

Депприроды Москвы: Риски появления ядовитых насекомых в Москве незначительные

Москва уже несколько лет готовится к климатическим изменениям. Об этом ТАСС рассказала руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева.

По ее словам, риски появления ядовитых насекомых в столице из-за глобального потепления оцениваются как незначительные. Риски торнадо, смерчей и волн холода также оцениваются как минимальные.

Главными признаками изменения климата она назвала тропические ливни — дожди высокой интенсивности, а также волны жары, когда фиксируются три или более последовательных дней со среднесуточной температурой выше 23 градусов тепла. Эти явления будут учащаться. Прогнозируется также повышение скорости ветра, однако не до экстремальных значений.

В настоящее время ведомство разрабатывает инструменты климатического прогнозирования, включающие долгосрочный прогноз на 2050-2060 годы, среднесрочный прогноз на 2026-2030 годы и краткосрочный прогноз на 3-5 дней. Отмечается, что он будет территориально детализированным, поскольку погода в Москве может отличаться в зависимости от района.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что серое небо и отсутствие снега в Москве способствуют развитию депрессии.

