19:34, 12 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыты прогнозы об УДО «королевы марафонов»

Правозащитник Голендухин: Блиновская сможет подать на УДО после полугода колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Королева марафонов», блогер Елена Блиновская сможет подать на условно-досрочное освобождение (УДО) после полугода в колонии. Таким прогнозом поделился юрист и правозащитник Игорь Голендухин, передает «КП».

По словам правозащитника, исправительная колония №1 (ИК-1), в которой сейчас находится блогер, имеет разный контингент, лимитом 1100 человек, сейчас она заполнена почти под завязку. Голендухин рассказал, что в колонии 12 отрядов, из которых 10 обычных, 1 облегченный и 1 строгий. «"Блатным" в этой колонии считается 1-й отряд, где собраны люди, работающие в библиотеке, клубе, пекарне, парикмахерской, бане, столовой, помощники в медчасти. Это, так сказать, "элита" и "голубая кровь" колонии», — отметил юрист. Он рассказал, что основное производство в этой колонии — швейное, осужденные шьют форму для различных ведомств.

На вопрос журналиста, может ли Блиновская подать на УДО сразу после того, как окажется в колонии, Голендухин ответил, что многие неправильно считают. Он объяснил, что согласно статье 79 УК РФ («Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания»), осужденный за тяжкое преступление может подать на УДО после фактического отбытия им не менее половины срока наказания. Этот срок не может быть менее шести месяцев. Правозащитник отметил, что этот срок начинается тогда, когда осужденный получает извещение об исполнении — так называемую «законку». Этот срок для Блиновской уже пошел, если ее этапировали в колонию. «От нынешнего дня она проведет там не менее полугода, прежде чем сможет подать ходатайство об УДО. А дальше уже будет решать суд», — заключил Голендухин.

Ранее сообщалось, что информация о том, что в колониях Владимирской области есть отряды с привилегированными условиями содержания, не соответствует действительности.

