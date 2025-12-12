ФСИН прокомментировала перевод Блиновской в «блатной» отряд

УФСИН: В ИК Владимирской области, куда перевели Блиновскую, нет блатных отрядов

Информация о том, что в колониях Владимирской области есть отряды с привилегированными условиями содержания, не соответствует действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСИН России по Владимирской области.

В ведомстве отметили, что все осужденные, отбывающие наказание в ИК региона, содержатся в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства.

Ранее сообщалось, что блогера Елену Блиновскую отправили в «блатной» отряд женской колонии Владимирской области. Там у арестанток якобы более легкая работа.