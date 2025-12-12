Россиянам перестало хватать места

«МегаСклад»: 44 % россиян не хватает места в квартире

Около 44 процентов россиян жалуются на нехватку места в квартире. Об этом говорится в исследовании self-storage компании «МегаСклад», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 21 процент респондентов признались, что в их квартирах есть место, но постоянно приходится чем-то жертвовать. Лишь 35 процентов заявили, что места для вещей всегда достаточно.

В опросе приняли участие четыре тысячи россиян. Большинство из них (45 процентов) имеют или арендуют квартиру площадью от 20 до 45 квадратных метров. В квартирах от 46 до 60 «квадратов» проживают 29 процентов, в жилье больше 60 «квадратов» — 26 процентов. Наиболее часто на нехватку места жалуются семьи с детьми (48 процентов) и арендаторы (39 процентов). Проблема также распространена среди жителей крупных городов (42 процента).

Большинство хранят вещи в шкафах и на антресолях (63 процента), на балконах (52 процента) и в кладовках, если они есть (24 процента). При этом 46 процентов заявили, что для комфортной жизни им не хватает отдельной кладовой комнаты, 39 процентов хотели бы видеть гардеробную, 22 процента — дополнительный санузел. Еще 18 процентов мечтают о помещении для колясок и велосипедов, а 17 процентов — о домашнем кабинете.

Ранее стала известна стоимость самой дорогой вторичной квартиры в Москве. Такой объект продается за 3,7 миллиарда рублей.