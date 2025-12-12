Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры Москвы

Kalinka Ecosystem: Самая дорогая квартира в Москве стоит 3,7 млрд рублей

Самая дорогая квартира на вторичном рынке Москвы стоит 3,7 миллиарда рублей. Такие данные приводят аналитики компании Kalinka Ecosystem, пишут «Известия».

Столько предлагают заплатить за квартиру площадью 620 квадратных метров в Пресненском районе столицы. Второе место занимает лот за 3,4 миллиарда рублей — это квартира площадью 1721 квадратный метр в районе Якиманки. Замыкает тройку лидеров жилье за 2,9 миллиарда рублей — оно имеет площадь 950 «квадратов» и находится в Пресненском районе.

По словам экспертов, ценность элитной недвижимости прибавляет местоположение, панорамные виды на четыре стороны, выход на собственную террасу и наличие камина. При этом какой-то особенной отделкой они не отличаются — покупателю предлагают сделать ремонт на свой вкус.

Ранее россиянам назвали цену самой многокомнатной квартиры в стране. Жилье, которое состоит из девяти помещений, находится в Санкт-Петербурге и стоит 32 миллиона рублей.