Экономика
08:45, 12 декабря 2025Экономика

Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры Москвы

Kalinka Ecosystem: Самая дорогая квартира в Москве стоит 3,7 млрд рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Самая дорогая квартира на вторичном рынке Москвы стоит 3,7 миллиарда рублей. Такие данные приводят аналитики компании Kalinka Ecosystem, пишут «Известия».

Столько предлагают заплатить за квартиру площадью 620 квадратных метров в Пресненском районе столицы. Второе место занимает лот за 3,4 миллиарда рублей — это квартира площадью 1721 квадратный метр в районе Якиманки. Замыкает тройку лидеров жилье за 2,9 миллиарда рублей — оно имеет площадь 950 «квадратов» и находится в Пресненском районе.

По словам экспертов, ценность элитной недвижимости прибавляет местоположение, панорамные виды на четыре стороны, выход на собственную террасу и наличие камина. При этом какой-то особенной отделкой они не отличаются — покупателю предлагают сделать ремонт на свой вкус.

Ранее россиянам назвали цену самой многокомнатной квартиры в стране. Жилье, которое состоит из девяти помещений, находится в Санкт-Петербурге и стоит 32 миллиона рублей.

