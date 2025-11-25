Экономика
21:06, 25 ноября 2025Экономика

Названа цена самой многокомнатной квартиры в России

Самая многокомнатная квартира в России продается за 32 миллиона рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: JaySi / Shutterstock / Fotodom

Самая многокомнатная квартира на рынке массового жилья в России продается в Санкт-Петербурге за 32 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

В жилье, о котором идет речь, девять комнат: четыре спальни, кабинет, кухня, три балкона, лоджия, а также три санузла. Площадь квартиры составляет 195,6 квадратного метра, она находится в Приморском районе. Внутри имеется вся необходимая мебель и бытовая техника, а из окон открывается вид на Финский залив.

На втором месте оказалась пятикомнатная квартира площадью 145,9 квадрата в Ленинском районе Новосибирска за 19,9 миллиона рублей, а на третьем — пятикомнатная квартира площадью 106 квадратов в Советском районе Казани за 18,9 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что самую многокомнатную квартиру Москвы можно купить за 34 миллиона рублей.

