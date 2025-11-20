Раскрыта стоимость самой многокомнатной квартиры Москвы

ТАСС: Самая многокомнатная квартира Москвы стоит 34 миллиона рублей

Стоимость самой многокомнатной квартиры в массовом сегменте жилья в российской столице — семикомнатного объекта в Ясенево — оценивается в 34 миллиона рублей. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на участников рынка.

Как уточняется, квартира имеет семь комнат и площадь 173,7 квадратных метра. Объект представляет собой три объединенные квартиры. Удобная планировка для всей семьи включает личные зоны, столовую, рабочие места и зоны для отдыха.

В жилплощади располагается три санузла, три лоджии и кухня, площадь которой составляет 20, 7 квадратных метра.

На втором месте по количеству комнат оказалась квартира в Раменках площадью 251,2 квадратных метра. Ее цена — 89,9 миллионов рублей. В ней есть кухня-гостиная, комната для занятий спортом, библиотека, две гостинные, спальня, три санузла, три лоджии и гардеробная.

Тройку лидеров замкнула квартира, чья площадь составила 151 квадратный метр в столичном Медведково. Стоимость объекта — 35 миллионов рублей. Здесь объединены две квартиры на последнем, 22-м этаже. Имеются две лоджии и холл.

Ранее эксперт Валерий Летенков назвал цену самой дешевой однушки в Москве. Такая жилплощадь обойдется жителю мегаполиса в четыре миллиона рублей. Сейчас основная масса лотов в столице стоит от 9 до 15 миллионов рублей.