Названа цена самой дешевой однушки в Москве

Летенков: Самая дешевая однокомнатная квартира в Москве стоит 4 млн рублей

Самая дешевая однокомнатная квартира на вторичном рынке Москвы стоит четыре миллиона рублей. Об этом рассказал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках указанного бюджета можно приобрести «однушку» площадью 29 квадратных метров в деревне Батыбино Троицкого округа. Отмечается, что цена объекта находится на допандемийном уровне. Сейчас основная масса лотов в столице стоит от 9 до 15 миллионов рублей.

Всего в октября 2025-го в Москве продаются 7,5 тысячи вторичных однокомнатных квартир — на 30 процентов меньше, чем годом ранее. На фоне роста ставок и снижения доступности ипотеки спрос на такие объекты практически стабилизировался после падения интереса в 2022-2023 годах.

Ранее стала известна стоимость самой дорогой вторичной квартиры в России. Она находится в Москве и продается за 3,97 миллиарда рублей.