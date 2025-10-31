Экономика
20:21, 31 октября 2025Экономика

Названа стоимость самой дорогой квартиры в России

ТАСС: Самая дорогая квартира в Москве стоит 3,97 млрд рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Самая дорогая квартира на вторичном рынке России продается в Москве за 3,97 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

В агентстве элитной недвижимости «Ашихмин и партнеры» уточнили, что речь идет о пентхаусе площадью 974,7 квадрата в стиле ар-деко. Жилье располагается в центре столицы, в нем присутствуют отделка, мебель и камин. В Санкт-Петербурге самое дорогое вторичное жилье стоит 2,2 миллиарда рублей. Это пятикомнатный пентхаус в 317 квадратов, оборудованный системой «умный дом», со спортзалом, сауной и террасой.

В регионах лидером по ценам стал Сочи. Здесь самый дорогой объект стоит 700 миллионов рублей. В рамках этого бюджета продается пентхаус площадью 600 квадратов, с сауной с купелью. Следом идет Нижняя Ореанда на южном берегу Крыма, где самое дорого жилье стоит 315 миллионов рублей. Пятое место занимает Владивосток с самой дорогой квартирой за 313 миллионов.

Ранее сообщалось, что самое большое жилье в России можно приобрести за 2,8 миллиарда рублей. Площадь объекта составляет 1,6 тысячи квадратных метров.

