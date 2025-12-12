Россиянам назвали подходящие для покупки ценные бумаги

Финансист Иваткина: ОФЗ могут стать выгодной альтернативой банковским вкладам

В России самым популярным и безопасным способом хранить сбережения остаются банковские вклады, так как счета застрахованы на сумму до 1,4 миллиона рублей. Об этом напомнила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина. Ее процитировала «Газета.Ru».

Она подчеркнула, если в России снизятся инфляция и ключевая ставка, то упадет и доходность депозитов. Поэтому, вклад стоит открыть в первой половине года, чтобы зафиксировать более высокую ставку. Кроме того, она обратила внимание на такой инструмент как облигации федерального займа с постоянным купоном. Владельцы этих ценных бумаг могут рассчитывать на доходность сравнимую с той, которую обеспечивают классические депозиты. Кроме того, ее можно зафиксировать на более длительный период: от трех до 15 лет. Также она напомнила, что такие облигации дорожают на снижении ключевой ставки, что дает возможность заработать.

Еще одним вариантом могли бы стать корпоративные облигации. Однако в данном случае стоит покупать ценные бумаги компаний с высоким рейтингом и сторониться так называемых «мусорных облигаций». В последнем случае речь идет о фирмах, переживающих непростую финансовую ситуацию.

Ранее стало известно, что российские инвесторы стали все чаще переводить средства с банковских вкладов на фондовый рынок на фоне снижения ключевой ставки. В основном их интересуют долгосрочные облигации, позволяющие зафиксировать доходность на годы вперед.