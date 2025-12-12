Россияне столкнулись с сильнейшей засухой

Синоптик Вильфанд: В ноябре на юге европейской России была сильнейшая засуха

В ноябре жители юга европейской части России столкнулись с сильнейшей засухой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

«На юге европейской России ноябрь был очень засушливым. Скажем, в Астраханской области выпало всего два миллиметра осадков за весь месяц, что составляет 11 процентов от нормы», — сообщил синоптик.

Также мало осадков выпало в Калмыкии (13 процентов), Ростовской области (38 процентов), Краснодарском крае (30 процентов), Крыму (45 процентов), Ставрополье (20 процентов), Дагестане (10 процентов), Кабардино-Балкарии (3 процента) и Чечне (11 процентов). При этом в Северной Осетии в ноябре совсем не было осадков, подчеркнул Вильфанд.

Ранее метеоролог заявил, что ноябрь поставил метеорологический рекорд. Он стал вторым самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений. В этом году аномалия достигла 2,6 градуса.

