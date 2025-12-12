Ноябрь поставил метеорекорд

Синоптик Вильфанд: Теплее, чем в ноябре 2025 года, было только в 2013-м

Прошедший ноябрь поставил метеорологический рекорд. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, ноябрь 2025 года в европейской части России стал вторым самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений. В этом году аномалия достигла 2,6 градуса. Теплее оказался лишь ноябрь 2013-го, однако отставание не так заметно — 12 лет назад температура в ноябре превысила климатическую норму на 2,8 градуса, отметил Вильфанд.

В то же время на территории азиатской части страны аномалия, наоборот, была отрицательной — температура в ноябре держалась ниже климатической нормы. В связи с этим среднемесячный показатель вошел лишь в третью десятку теплых месяцев, заявил метеоролог.

Аномально теплым оказался для Москвы и декабрь. На текущий момент температура в столице отстает от климатической нормы на 5 градусов, но в течение пятницы, 12 декабря, аномалия может достигнуть даже 7 градусов. Вторая часть месяца вполне может стать аномально холодной.