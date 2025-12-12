Руководителя ансамбля «Ретро» нашли мертвым в Москве

Худрука ансамбля «Ретро» Комарова нашли мертвым возле дома в Москве

В Москве около жилого дома на юге города нашли тело музыканта и педагога Альберта Комарова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Комарова обнаружили около дома № 38 на проспекте Андропова. Агентство пишет, что тело было найдено прохожими 11 декабря. Предварительно, у музыканта мог случиться обширный инфаркт. Известно, что Альберту Комарову было 55 лет.

До этого в Саратовской области в возрасте 72 лет умер заслуженный артист Республики Казахстан, актер Олег Прядко. Последнее время он жил и работал в городе Балаково.