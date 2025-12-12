На 73-м году жизни скончался заслуженный артист Казахстана Олег Прядко

На 73-м году жизни скончался актер Олег Прядко

В Саратовской области на 73-м году скончался заслуженный артист Республики Казахстан, актер Олег Прядко. Об этом сообщает sutynews.ru. Причина смерти в публикации не названа.

Известно, что последние годы Олег Прядко жил и работал в городе Балаково. С 1997 года он был актером Балаковского драматического театра имени Е.А. Лебедева. В 2006 году он стал режиссером.

Прощание состоится 13 декабря в ритуальном центре «Обелиск» в Балаково.

В декабре 2025 года умер советский актер театра Владимир Сулимов. Ему было 89 лет.

23 ноября ушла из жизни народная артистка РСФСР Лилия Юдина в возрасте 96 лет. На ее счету более 50 театральных ролей, среди которых Регина в «Привидении» Ибсена, Саша в чеховском «Иванове» и не только.