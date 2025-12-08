Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:36, 8 декабря 2025Культура

Умер народный артист России Владимир Сулимов

Народный артист России Владимир Сулимов ушел из жизни в возрасте 89 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Умер советский актер театра Владимир Сулимов. Об этом сообщил Театр Моссовета, в котором он служил долгие годы.

Народному артисту России было 89 лет. В некрологе отмечается, что Сулимов воплотил на сцене более 70 запоминающихся и ярких ролей.

«Нас постигла горькая утрата. Владимир Сергеевич являл собой образец благородства, верности традициям. Он передавал свое понимание отечественной театральной школы ученикам и младшим коллегам», — говорится в публикации.

Известно также, что прощание с Владимиром состоится в Театре Моссовета, о дате и времени сообщат позже.

Ранее стало известно, что организатор концертов, актер и ведущий Дмитрий Красильников ушел из жизни на 46 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил «президента 2» и спровоцировал подъем одного процесса

    Названы изменившие мир технологии СССР

    ВККС приняла решение относительно пятерых обвиняемых в коррупции российских судей

    Маск сделал резкое заявление о ЕС

    Женщина поехала с мужем на курорт Азии, выпала из окна отеля и не выжила

    Владельцы российской сети ювелирных магазинов задумали ее продать

    Оппозиция Украины после отставки Ермака захотела сбросить еще одну политическую силу

    Россиян предупредили об опасных гирляндах

    Украина потеряла редкое и необычное вооружение в зоне СВО

    США предрекли потерю давних союзников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok