Умер народный артист России Владимир Сулимов

Народный артист России Владимир Сулимов ушел из жизни в возрасте 89 лет

Умер советский актер театра Владимир Сулимов. Об этом сообщил Театр Моссовета, в котором он служил долгие годы.

Народному артисту России было 89 лет. В некрологе отмечается, что Сулимов воплотил на сцене более 70 запоминающихся и ярких ролей.

«Нас постигла горькая утрата. Владимир Сергеевич являл собой образец благородства, верности традициям. Он передавал свое понимание отечественной театральной школы ученикам и младшим коллегам», — говорится в публикации.

Известно также, что прощание с Владимиром состоится в Театре Моссовета, о дате и времени сообщат позже.

