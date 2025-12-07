Реклама

20:38, 7 декабря 2025

Умер актер из «Реальных пацанов»

Умер актер и ведущий Дмитрий Красильников
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: сериал «Реальные пацаны»

Организатор стендап-концертов, актер и ведущий интеллектуальных игр в Перми Дмитрий Красильников ушел из жизни на 46 году жизни. Об этом сообщили в сообществе «Стендап Мафия Пермь» в социальной сети «ВКонтакте».

«Дима ушел из жизни 6 декабря после инсульта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прощание с Красильниковым пройдет во вторник, 9 декабря. Актера планируют кремировать.

Красильников родился в 1980 году. Он занимался организацией стендап-концертов и вел интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» в Перми. Также он исполнил роль Андрея, друга Вики в российском сериале «Реальные пацаны». Кроме того, Красильников участвовал в шоу «Comedy Баттл».

Ранее сообщалось, что ушел из жизни народный артист РСФСР, актер и режиссер театра и кино Всеволод Шиловский. До этого умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей».

