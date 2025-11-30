Культура
12:44, 30 ноября 2025

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер Вадим Смирнов из сериала «Улицы разбитых фонарей» умер на 54-м году жизни
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: сериал "Улицы разбитых фонарей"

Актер Вадим Смирнов, снявшийся в сериалах «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей», умер на 54-м году жизни. Об этом сообщает aif.ru.

Причина смерти актера не называется. По данным портала «Кино-Театр.ру», Смирнов скончался 28 ноября.

Отмечается, что последним фильмом с участием актера стала лента «Волчок», которая выйдет в прокат в декабре.

Смирнов родился в 1972 году. Он окончил Нижегородское театральное училище. Часто снимался вместе с братом-близнецом Дмитрием. Известность ему принесли роли в фильме «Антикиллер» и сериалах «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей». Также он снялся в сериалах «Агент национальной безопасности-2», «Домашний арест» и «Литейный».

