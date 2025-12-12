Реклама

Экономика
16:36, 12 декабря 2025Экономика

«Соллерс» собрался потратить миллиарды рублей на новые модели и локализацию

«Соллерс»: Более 35 миллиардов рублей будет направлено на развитие производства
Марина Аверкина

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Автомобильная группа «Соллерс» намерена вложить в развитие своего производства более 35 миллиардов рублей. Освоение этих средств запланировано до 2028 года, начиная с 2022-го, заявил генеральный директор компании Николай Соболев. При этом около 19 миллионов будет реализовано к концу 2025 года. Об этом пишет ТАСС.

Соболев отметил, что инвестиционная программа регулярно корректируется с учетом расширения модельного ряда и увеличения уровня локализации выпускаемых машин. Перед компанией стоит задача достичь целевых показателей по использованию российских компонентов для своих пикапов и легкого коммерческого транспорта.

Большая часть оставшихся вложений, около 40 процентов от 16-17 миллиардов рублей, придется на 2026 год. Значительная доля инвестиций будет пущена на развитие производства в Ульяновске. Среди недавно завершенных там крупных проектов Соболев назвал создание производства компонентов для систем безопасности и полностью локализованных рулевых колес с подушками безопасности. На начало 2026 года намечен запуск нового мощного штамповочного производства. Параллельно с инвестиционными планами компания ожидает снижения объемов продаж по итогам 2025 года.

Прогноз предполагает спад примерно на 20 процентов по сравнению с показателем предыдущего года, до уровня около 40 тысяч единиц техники, включая автомобили УАЗ, среднетоннажные грузовики и автобусы. «По отношению к 2024 году у нас будет падение меньше, чем падение рынка в целом. Но будет», — заявил Соболев, но поделился оптимистичным видением планов на следующий год.

«Мы должны вырасти больше рынка за счет того, что у нас расширяется линейка, мы инвестируем в локализацию. С такой широкой линейкой, мы точно должны продвигаться вперед в лидерство в сегменте легких коммерческих автомобилей», — подытожил он.

Также производитель планирует представить в следующем году обновленные модели УАЗ «Патриот» и «Пикап».

Ранее пресс-служба компании сообщала, что японская Mazda в октябре утратила право на выкуп своих производственных активов в России, так как не направила каких-либо запросов на реализацию опциона в ГК «Соллерс». Речь о заводе «Соллерс» в Приморском крае.

