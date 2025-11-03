Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:28, 3 ноября 2025Экономика

Мazda утратила право на выкуп своих активов в России

«Соллерс»: Мazda в октябре утратила право на выкуп своих активов в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Японская автомобилестроительная компания Mazda в октябре утратила право на выкуп своих производственных активов в России, так как не направила каких-либо запросов на реализацию опциона в ГК «Соллерс», заявили в пресс-службе российской компании. Об этом пишет ТАСС.

«Группа "Соллерс" не получала от Mazda каких-либо предложений или запросов по поводу реализации опциона», — подчеркнули в компании.

Отмечается, что завод «Соллерс» в Приморском крае был перезапущен еще в 2023 году. Сейчас на его мощностях налажено производство автобусов под брендом Sollers. Срок действия опциона истек в октябре 2025 года.

В марте 2022 года Honda и Mazda остановили экспорт в Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский министр открестился от угрозы стереть Москву с карты мира. Он обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по России

    Дрон разбил окно в подмосковной многоэтажке

    В зоне спецоперации ликвидировали обучавшегося по ускоренной программе украинца

    Сын Кости Цзю раскрыл детали ДТП со своим участием

    В США заявили о сокращении военного присутствия в Европе

    В России предложили сократить летние каникулы

    МИД Италии вызвал российского посла в Риме

    Зеленский анонсировал переговоры с США по производству дронов

    Зеленский не видел европейского плана по урегулированию конфликта на Украине

    На Западе призвали Зеленского прилететь в Россию и начать переговоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости