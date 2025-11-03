Мazda утратила право на выкуп своих активов в России

Японская автомобилестроительная компания Mazda в октябре утратила право на выкуп своих производственных активов в России, так как не направила каких-либо запросов на реализацию опциона в ГК «Соллерс», заявили в пресс-службе российской компании. Об этом пишет ТАСС.

«Группа "Соллерс" не получала от Mazda каких-либо предложений или запросов по поводу реализации опциона», — подчеркнули в компании.

Отмечается, что завод «Соллерс» в Приморском крае был перезапущен еще в 2023 году. Сейчас на его мощностях налажено производство автобусов под брендом Sollers. Срок действия опциона истек в октябре 2025 года.

В марте 2022 года Honda и Mazda остановили экспорт в Россию.