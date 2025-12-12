Реклама

18:41, 12 декабря 2025

Суд изъял акции и дебиторскую задолженность Google France более чем на полмиллиарда евро

Во Франции изъяли акции и задолженность Google на €526 млн по решению суда РФ
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sebastian Gollnow / picture alliance via Getty Images

Во Франции в соответствии с решением российского суда изъяли акции и дебиторскую задолженность Google France, которая превышает 526 миллионов евро. Об этом сообщает France 24.

По информации издания, в ближайшее время ожидается ряд процессуальных действий в суде Парижа в защиту кредиторов из России. Уточняется, что в среду французский суд изъял акции и задолженность Google France, принадлежащие материнской компании Google International LLC. Ранее по требованию ООО «Гугл» в качестве обеспечительной меры арестовали все имущество Google France.

ООО «Гугл» было признано банкротом Арбитражным судом Москвы в октябре 2023 года. После этого запустили процедуру конкурсного производства. В январе текущего года суд установил, что компания в 2021-м незаконно перечислила около 9,5 миллиарда дивидендов Google International LLC в США и уплатила с этой суммы налоги в размере 500 миллионов рублей.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что все сервисы Google могут попасть под ограничения в России для сохранения государственности и экономики.

