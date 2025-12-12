Реклама

Россия
02:49, 12 декабря 2025Россия

В Госдуме ответили на вопрос о блокировке сервисов Google

Свинцов: Для сохранения экономики в России могут заблокировать сервисы Google
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Все сервисы Google могут попасть под ограничения в России для того, чтобы сохранить в стране государственность и экономику. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Свинцов отмечает, что все сервисы Google хранят персональные данные своих пользователей за пределами России, поэтому для страны это может быть серьезной угрозой утечки данных. С учетом того, что российский бизнес продолжает использовать американские сервисы и хранить на них практически все данные о своих разработках и финансовом состоянии.

«И (сервисы Google — прим. «Лентой.ру») это великолепный инструмент для мониторинга состояния экономики в Российской Федерации. Ну и как следствие, для корректировки тех санкционных пакетов, которые вводятся с завидной регулярностью, уже даже и сбились со счету, какой очередной пакет», — пояснил Свинцов.

Поэтому, по мнению Свинцова, для сохранения экономики страны и государственности нужно «мягко выдавливать все американское». С учетом того, что в России есть большое количество IT-решений, которые ничем не уступают западным.

«Эти сервисы (Google — прим. «Лентой.ру») и ряд других могут постепенно также начинать замедляться, усложняться, чтобы у наших граждан был определенный период и у бизнеса на переход на российские аналоги», — заключил парламентарий.

Ранее корпорация Apple сделала блокировку своего мессенджера iMessage практически невозможной из-за связи сервиса с уведомлениями.

