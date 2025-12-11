Реклама

Наука и техника
18:41, 11 декабря 2025Наука и техника

Блокировку iMessage в России признали невозможной

9to5Mac: Заблокировать iMessage нельзя — иначе на iPhone отключатся уведомления
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: benzoix / Designed by freepik

Корпорация Apple сделала блокировку своего мессенджера iMessage практически невозможной из-за связи сервиса с уведомлениями. Об этом сообщает профильное издание 9to5Mac.

Журналисты медиа напомнили, что в России недавно начали ограничивать работу FaceTime — сервиса видеозвонков Apple. «Некоторые задавались вопросом, почему Россия не сделала то же самое с iMessage», — заметил редактор медиа Бен Лавджой. Он объяснил, что работа iMessage тесно связана с функционированием уведомлений на iPhone и других Apple-гаджетах.

В материале говорится, что сервис iMessage можно заблокировать, но тогда тут же перестанет работать и система Push-уведомлений. По мнению IT-энтузиаста под ником Magebarf, в свое время Apple объединила уведомления с собственным мессенджером, чтобы у операторов связи не возник соблазн заблокировать iMessage, так как сервис мешает им зарабатывать на SMS.

Специалисты объяснили, что пользоваться смартфоном без функции уведомлений будет фактически невозможно.

В конце ноября корпорация Apple заблокировала планшеты iPad Pro, которые появились в России до релиза. По словам владельцев устройств, девайсы перестали работать после выхода очередного обновления.

