Apple заблокировала устройство блогеру из России

Apple заблокировала iPad Pro блогеру из РФ, записавшему обзор до анонса планшета
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Корпорация Apple заблокировала планшеты iPad Pro, которые появились в России до релиза. Об этом в своем Telegram-канале заявил популярный блогер под ником Romancev768.

Romancev768 был в числе блогеров, которые опубликовали обзор планшета iPad Pro M5 за две недели до анонса устройства. По словам автора, он успешно пользовался девайсом в течение нескольких месяцев, но после очередного обновления планшет не активировался.

По мнению блогера, на девайсе заблокировался модем, и снять ограничение нет возможности, так как нельзя подтвердить покупку устройства у Apple. Romancev768 предположил, что Apple отследила обращение к сети с неизвестного девайса и затем удаленно отключила модем.

В ролике автор заявил, что Apple заблокировала все устройства iPad Pro M5, которые были активированы до старта продаж. «Это подтвердили коллеги из России и коллеги, получившие планшеты на тест», — подчеркнул он. Причем с MacBook Pro, который Romancev768 и его знакомые получили на тест и активировали до официального старта продаж осенью 2024-го, проблем спустя год не возникло.

В конце ноября издание London Centric заявило, что лондонские воры перестали интересоваться смартфонами на Android. Журналисты стали известны случаи, когда неизвестные похищали телефоны Samsung и возвращали их владельцам обратно.

