Воры начали возвращать украденные смартфоны Samsung

London Centric: Британские воры предпочли iPhone смартфонам Samsung

Похитители гаджетов оказались почти не заинтересованы в Android-смартфонах. Об этом сообщает британское издание London Centric.

Журналисты медиа провели собственное расследование и выяснили, что на улицах Лондона практически не похищают Android-смартфоны в целом и устройства Samsung в частности. Они опросили несколько потерпевших, телефоны которых были похищены или изъяты в результате грабежа. Выяснилось, что воры могут выбросить или даже вернуть пострадавшему украденные у него девайсы.

Так, у одного из жертв кражи похититель выхватил телефон прямо из рук. Однако неизвестный отбежал на несколько метров, разглядел смартфон Samsung и бросил его на землю. «Если честно, я почувствовал себя немного отвергнутым», — поделился собеседник London Centric. Другого мужчину по имени Сэм группа из восьми мужчин начала избивать прямо в центре города. Судя по всему, преступники предпочитают iPhone, так как когда они увидели Android-девайс пострадавшего, то выбросили его со словами «Нам не нужен Samsung».

Консультант компании по кибербезопасности ESET Джейк Мур объяснил, что воров больше интересуют iPhone, так как смартфоны Apple имеют более высокую стоимость при перепродаже на черном рынке. Однако говорить однозначно, что похитители игнорируют Android-смартфоны, нельзя: полиция лондонского Сити не делится данными о моделях украденных девайсов.

В конце ноября в смартфонах Samsung обнаружили неудаляемое приложение, связанное с Израилем. Программа AppCloud, которая может собирать пользовательские данные, имеет шпионские функции.