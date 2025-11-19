Наука и техника
04:12, 19 ноября 2025

В смартфонах Samsung нашли израильский шпионский софт

В смартфонах Samsung нашли израильское приложение для шпионажа за пользователями
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gallup / Getty Images

В смартфонах Samsung обнаружили неудаляемое приложение, связанное с Израилем. Об этом сообщает издание Android Authority.

Речь идет о приложении AppCloud — программе для управления другими приложениями. Утилита установлена в недорогие смартфоны Galaxy A, M и F, она также собирает информацию и пользователе и показывает ему релевантную рекламу. Не так давно стали известны результаты исследования некоммерческой компании SMEX, специалисты которой увидели в AppCloud возможность следить за пользователями устройств Samsung.

В организации заявили, что приложение AppCloud было разработано компанией ironSource, основанной в Израиле. В настоящий момент фирма принадлежит американской корпорации Unity. Эксперты SMEX пришли к выводу, что приложение собирает данные, которые можно использовать для шпионажа за пользователям. По их словам, его присутствие на смартфонах Samsung создает «серьезные правовые и этические последствия».

По словам журналистов, проблему усугубляет тот факт, что AppCloud практически невозможно удалить — приложение встроено в операционную систему (ОС) телефонов Samsung. Стереть AppCloud с устройства можно только через бэкдор или посредством получения root-прав. В Android Authority обратились в Samsung за комментарием, но не получили оперативного ответа.

В феврале стало известно, что зловредное программное обеспечение (ПО) Pegasus может использоваться для слежки и за обычными пользователями iPhone, а не только за знаменитостями. Pegasus — вирус-шпион, разработанный израильской компанией NSO Group.

    В смартфонах Samsung нашли израильский шпионский софт

