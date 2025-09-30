Устройство Apple появилось в России до анонса

Блогер Wylsacom показал новый планшет Apple iPad Pro M5 за месяц до анонса

Российский блогер Wylsacom (настоящее имя — Валентин Петухов) опубликовал первый обзор на еще неанонсированный планшет Apple. Ролик доступен на YouTube.

Популярный ютубер, на которого подписаны 11,5 миллиона пользователей, заявил, что в его распоряжении оказался новый iPad Pro с процессором M5. При этом Apple не выпускала в продажу и не анонсировала устройство. По словам Петухова, гаджет ему «подкинули, как и год назад». В октябре 2024 года Wylsacom (а затем и другие блогеры из РФ) опубликовал обзор MacBook Pro, который представили лишь через месяц.

Wysalcom рассказал, что новый планшет имеет такой же дизайн, что и модель на чипе M4. Однако, кроме нового процессора, iPad Pro имеет 12, а не 8 гигабайт оперативной памяти. Также он мощнее предшественника: в одноядерном тесте Geekbench 6 аппарат на M5 набрал 4133 очка в одноядерном и 15 437 очков — в многоядерном режимах. Модель на M4 получила 3748 и 13 324 очка соответственно.

Кроме того, обновленный планшет имеет в комплекте адаптер питания мощностью 45 ватт. Девайс на M4 комплектовался зарядкой на 20 ватт. Вероятнее всего, Apple представит новый iPad Pro в октябре.

Журналисты профильного медиа MacRumors заметили, что iPad Pro на M5 раcкрыл тот же блогер, который в 2024 году показал MacBook Pro M4. «Так что это, скорее всего, подлинная утечка», — подытожили авторы.

Ранее специалисты издания BGR рассказали, какие устройства Apple покажет до конца года. В список попали планшет iPad Pro на M5, колонки HomePod 3 и HomePod mini 2 и маячок AirTag второго поколения.