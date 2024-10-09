Компьютеры Apple появились в продаже в России до анонса

Компьютеры MacBook Pro заметили в продаже в России до их анонса

На российских сайтах с объявлениями заметили компьютеры MacBook Pro, которые еще не были анонсированы Apple. Об этом сообщает издание MacRumors.

По словам журналистов, новые MacBook Pro на базе процессора M4 обнаружили на различных сайтах с объявлениями. При этом указанная модель ноутбуков не только еще не вышла в официальную продажу, но даже не была анонсирована Apple.

Согласно одному из объявлений, за ноутбук MacBook Pro, который имеет 16 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти, просят 720 тысяч рублей. «Это значительно больше цены похожих моделей в США», — заявили американские журналисты. Устройство выставил на продажу продавец из Москвы.

По мнению специалистов MacRumors, появление объявлений может быть связано с выходом обзоров на MacBook Pro с чипом M4 на каналах российских блогеров. Журналисты предположили, что устройства, которые должны анонсировать в ноябре, были вывезены с китайских складов поставщиков Apple.

«Если эта утечка подлинная, она представляет собой значительное нарушение обычно строгих мер безопасности Apple», — заметили авторы. По их словам, последний раз Apple сталкивалась с проблемой похожего масштаба в 2010 году, когда неизвестный сотрудник компании оставил прототип iPhone 4 в баре в Калифорнии.

В марте на каналах блогеров из России заметили видеообзоры нового смартфона Samsung, еще не представленного официально. Девайс Galaxy A55 рассекретили за несколько дней до анонса.