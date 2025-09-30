Раскрыты новые гаджеты Apple

BGR: Apple выпустит до конца 2025-го планшет iPad Pro, умные колонки и Apple TV

Корпорация Apple должна до конца 2025 года представить еще несколько продуктов. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа, основываясь на прогнозах инсайдеров, предположили, что IT-гигант может провести еще одну осеннюю презентацию — в октябре или ноябре. Одним из главных новых гаджетов должен оказаться планшет iPad Pro, который получит мощный процессор M5 и обновленную двойную фронтальную камеру. Также фирма работает над созданием приставки Apple TV 4K с чипом A19 и поддержкой нейросети Apple Intelligence.

Очередным рассекреченным в отчете гаджетом оказалась умная колонка HomePod 3 или HomePod mini 2. «Так или иначе, мы ожидаем увидеть новую HomePod в ближайшие месяцы», — заметили авторы BGR.

Последним продуктом компании в этом году может оказаться AirTag второго поколения. Умный маячок для отслеживания и поиска личных вещей должен получить чип U2 с новыми функциями.

Компания Apple представила новые гаджеты 9 сентября. Фирма выпустила четыре смартфона серии iPhone 17, три новые модели умных часов и наушники AirPods Pro 3.