Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:17, 30 сентября 2025Наука и техника

Раскрыты новые гаджеты Apple

BGR: Apple выпустит до конца 2025-го планшет iPad Pro, умные колонки и Apple TV
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Корпорация Apple должна до конца 2025 года представить еще несколько продуктов. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа, основываясь на прогнозах инсайдеров, предположили, что IT-гигант может провести еще одну осеннюю презентацию — в октябре или ноябре. Одним из главных новых гаджетов должен оказаться планшет iPad Pro, который получит мощный процессор M5 и обновленную двойную фронтальную камеру. Также фирма работает над созданием приставки Apple TV 4K с чипом A19 и поддержкой нейросети Apple Intelligence.

Очередным рассекреченным в отчете гаджетом оказалась умная колонка HomePod 3 или HomePod mini 2. «Так или иначе, мы ожидаем увидеть новую HomePod в ближайшие месяцы», — заметили авторы BGR.

Последним продуктом компании в этом году может оказаться AirTag второго поколения. Умный маячок для отслеживания и поиска личных вещей должен получить чип U2 с новыми функциями.

Компания Apple представила новые гаджеты 9 сентября. Фирма выпустила четыре смартфона серии iPhone 17, три новые модели умных часов и наушники AirPods Pro 3.

Создавая будущее в каждом регионе
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон призвал готовиться к войне

    Известный голливудский актер объяснил восьмилетний перерыв в общении с матерью

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Apple оштрафовали на семь миллионов рублей

    Ушедшая из России компания собралась уволить тысячи сотрудников

    В российском регионе начали публиковать информацию о наличии топлива на АЗС

    По Москве ударили заморозки

    Чехия запретила въезд неаккредитованным российским дипломатам

    Цены на нефть опустились до минимума с 22 сентября

    Стал известен неожиданный побочный эффект «Оземпика»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости