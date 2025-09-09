Представлен iPhone 17

Apple представила iPhone 17 с улучшенным экраном

Корпорация Apple представила новое поколение смартфонов. Запись презентации доступна на сайте компании.

В линейку вошло четыре новых устройства. Базовый iPhone 17 получил 6,3-дюймовый дисплей с более тонкими рамками, а также с переменной частотой обновления от 1 до 120 герц. Максимальная яркость экрана составила 3000 нит. Также смартфон получил функцию Always-on Display

Устройство имеет новый чип Apple A19, который на 20 процентов быстрее чипа iPhone 16 и вдвое быстрее iPhone 13. На задней крышке находится всего две камеры: основная и сверхширокоугольная на 48 мегапикселей. За счет повышенного разрешения на основную камеру можно делать снимки с двукратным приближением.

Смартфон будет доступен в пяти цветах: лавандовый, голубой, салатовый, белый и черный. Базовая версия смартфона имеет 256 гигабайт накопителя.

Ранее опрошенные Reuters аналитики предсказали, что iPhone 17 Air будет самым востребованным в продаже смартфоном Apple. Специалисты отметили привлекательность нового форм-фактора устройства.