Термин «зажировка» внесли в словарь благодаря манулу Тимофею из Московского зоопарка

Московский зоопарк: Термин зажировка попал в словарь благодаря манулу Тимофею

Термин «зажировка», который сотрудники Московского зоопарка используют для описания процесса набора веса у манула Тимофея к зиме, официально включен в словарь. Об этом заявила пресс-служба организации в своем Telegram-канале.

В сообщении указано, что слово «зажировка» внесено в метасловарь справочно-информационного портала «Грамота.ру».

«Мы рады, что профессиональный термин, который мы используем в работе, не только прижился в народе, но и получил официальное признание лингвистов. Теперь у зажировки Тимофея есть не только смотрители и поклонники, но и своя словарная статья», — заявил директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Ранее сообщалось, что манул Тимофей завершил процесс зажировки к зиме. По данным зоологов, к началу декабря вес хищника составил 6,5 килограмма.