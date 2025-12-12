Реклама

Украину предупредили о переломном моменте

Премьеры Британии и Бельгии назвали текущий момент переломным для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Премьеры Великобритании и Бельгии Кир Стармер и Барт де Вевер назвали текущий момент переломным для будущего Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление сторон по итогам переговоров в Лондоне.

Известно, что в ходе встречи премьеры двух сторон обсудили мирные переговоры по Украине и сошлись во мнении, что они прошли «в переломный момент для будущего». Представители Британии и Бельгии также призвали оказывать давление на Москву и укреплять положение Киева. В этом Лондон и Брюссель видят «единственный путь к достижению справедливого и долгосрочного мира».

Кроме того, политики обсудили экспроприацию российских активов, против которой выступает Бельгия.

Ранее Европейский союз (ЕС) бессрочно заблокировал замороженные активы России. Известно, что таким образом было устранено «серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине».

