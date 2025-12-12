Реклама

В Британии рассказали об ускоренной подготовке к войне

Министр ВС Британии Карнс заявил о быстрой разработке планов подготовки к войне
Виктория Кондратьева
Фото: Peter Nicholls / Reuters

Министр вооруженных сил (ВС) Великобритании Эл Карнс заявил, что в стране идет ускоренная разработка планов по подготовке к войне. Его слова приводит телеканал Sky News.

«Тень войны снова стучится в двери Европы. Такова реальность. Мы должны быть готовы ее предотвратить», — заявил Карнс.

Политик также подчеркнул роль, которую гражданское население должно будет сыграть в случае начала крупного конфликта, отметив, что армии, флоты и военно-воздушные силы реагируют на кризисы, но «войны выигрывают общества, промышленность и экономика».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европе необходимо готовиться к войне огромных масштабов, подобной той, которую пережили «деды и прадеды». Он выразил сожаление, что слишком многие страны альянса не чувствуют приближения «российской угрозы».

