Генсек НАТО сделал признание об «угрозе России»

Рютте: Слишком многие страны НАТО не чувствуют приближения «российской угрозы»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил сожаление, что слишком многие страны альянса не чувствуют приближения «российской угрозы». Трансляцию его выступления на конференции по безопасности в Мюнхене ведет агентство Reuters.

Рютте напомнил, что в 2025 году страны НАТО приняли ряд важных решений, в том числе о повышении оборонных расходов стран альянса до пяти процентов ВВП к 2035 году, наращивании военного производства и продолжении поддержки Украины.

«Но сейчас не время для самовосхваления. Я боюсь, что слишком многие втайне удовлетворены достигнутым. Слишком многие не чувствуют срочности ситуации, и слишком многие верят, что время на нашей стороне. Это не так. Пришло время действовать», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Европейский союз и НАТО и готова это письменно зафиксировать в юридическом документе о коллективных гарантиях. При этом он подчеркнул, что подобные гарантии должны быть зафиксированы на взаимной основе.