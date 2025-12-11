Реклама

16:25, 11 декабря 2025Мир

Генсек НАТО сделал признание об «угрозе России»

Рютте: Слишком многие страны НАТО не чувствуют приближения «российской угрозы»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил сожаление, что слишком многие страны альянса не чувствуют приближения «российской угрозы». Трансляцию его выступления на конференции по безопасности в Мюнхене ведет агентство Reuters.

Рютте напомнил, что в 2025 году страны НАТО приняли ряд важных решений, в том числе о повышении оборонных расходов стран альянса до пяти процентов ВВП к 2035 году, наращивании военного производства и продолжении поддержки Украины.

«Но сейчас не время для самовосхваления. Я боюсь, что слишком многие втайне удовлетворены достигнутым. Слишком многие не чувствуют срочности ситуации, и слишком многие верят, что время на нашей стороне. Это не так. Пришло время действовать», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Европейский союз и НАТО и готова это письменно зафиксировать в юридическом документе о коллективных гарантиях. При этом он подчеркнул, что подобные гарантии должны быть зафиксированы на взаимной основе.

