Лавров заявил о готовности России зафиксировать гарантии ненападения на ЕС

Лавров: Россия не собирается нападать на ЕС и готова это письменно зафиксировать

Россия не собирается нападать на Европейский союз (ЕС) и НАТО и готова это письменно зафиксировать в юридическом документе о коллективных гарантиях. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Мы не вынашиваем — президент [России Владимир Путин] об этом четко сказал — никаких агрессивных планов в отношении ни членов НАТО, ни членов Евросоюза. Готовы письменно, в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии», — сказал глава МИД России.

Он подчеркнул, что такие гарантии должны быть зафиксированы на взаимной основе.

Ранее Лавров заявил, что власти ЕС и Великобритании «в безнадежной политической слепоте» тешат себя иллюзиями тем или иным образом одержать победу над Россией. Он подчеркнул, что Москва готова к ответу на любые враждебные шаги, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и изъятие российских активов.