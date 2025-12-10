Реклама

10:30, 10 декабря 2025Мир

Лавров высказался о возможной войне России и Европы

Лавров: Россия не собирается воевать с европейскими странами, и мыслей таких нет
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Россия не собирается вступать в войну с Европой. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Как неоднократно подчеркивал президент [России Владимир Путин], мы не собираемся воевать с Европой, и мыслей таких у нас нет. Однако на любые враждебные шаги, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и изъятие российских активов, мы будем отвечать и к этому ответу мы уже готовы», — отметил министр.

Лавров также добавил, что власти Европейского союза (ЕС) и Великобритании «в безнадежной политической слепоте» тешат себя иллюзиями тем или иным образом одержать победу над Россией.

Ранее Лавров сообщил, что российская и американская стороны договорились о продолжении работы над украинским урегулированием. Кроме того, министр положительно оценил усилия президента США Дональда Трампа по вопросу поиска путей разрешения кризиса.

    Обсудить
