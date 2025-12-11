Реклама

Мир
19:20, 11 декабря 2025

Рютте призвал европейцев готовиться к войне времен «дедов и прадедов»

Рютте: Европе необходимо готовиться к войне, которую пережили деды и прадеды
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европе необходимо готовиться к войне, подобной той, которую пережили деды и прадеды жителей региона. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ТАСС.

«Мы должны быть готовы. Мы должны быть готовы к войне огромных масштабов. К такой, какую пережили наши деды и прадеды», — заявил генсек альянса.

Рютте также повторил свой призыв тратить больше средств на оборону.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена начинать войну с Европой. При этом он подчеркнул, что, если Европа решит воевать, Россия готова «хоть сейчас» на это ответить. Подобные настроения в европейских странах он назвал «милитаристским угаром».

