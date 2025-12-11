Реклама

12:33, 11 декабря 2025Мир

Лавров оценил стремление Европы к войне с Россией фразой «хоть сейчас»

Лавров: Если Европа решит воевать, РФ готова «хоть сейчас»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Если Европа решит воевать, Россия готова «хоть сейчас». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава МИД назвал «милитаристским угаром» политические настроения в европейских странах. «Как сказал наш президент [Владимир Путин], если Европа решит воевать, мы к этому готовы хоть сейчас», — указал министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия не собирается вступать в войну с Европой. Он также добавил, что власти Европейского союза (ЕС) и Великобритании «в безнадежной политической слепоте» тешат себя иллюзиями тем или иным образом одержать победу над Россией.

Глава российского МИД также пригрозил европейским миротворцам на Украине превращением в военную цель.

