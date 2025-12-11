Лавров оценил стремление Европы к войне с Россией фразой «хоть сейчас»

Лавров: Если Европа решит воевать, РФ готова «хоть сейчас»

Если Европа решит воевать, Россия готова «хоть сейчас». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава МИД назвал «милитаристским угаром» политические настроения в европейских странах. «Как сказал наш президент [Владимир Путин], если Европа решит воевать, мы к этому готовы хоть сейчас», — указал министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия не собирается вступать в войну с Европой. Он также добавил, что власти Европейского союза (ЕС) и Великобритании «в безнадежной политической слепоте» тешат себя иллюзиями тем или иным образом одержать победу над Россией.

Глава российского МИД также пригрозил европейским миротворцам на Украине превращением в военную цель.