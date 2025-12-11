Лавров оценил стремление Европы к войне с Россией фразой «хоть сейчас»

Если Европа решит воевать, Россия готова «хоть сейчас». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.
Глава МИД назвал «милитаристским угаром» политические настроения в европейских странах. «Как сказал наш президент [Владимир Путин], если Европа решит воевать, мы к этому готовы хоть сейчас», — указал министр.
Ранее Лавров заявил, что Россия не собирается вступать в войну с Европой. Он также добавил, что власти Европейского союза (ЕС) и Великобритании «в безнадежной политической слепоте» тешат себя иллюзиями тем или иным образом одержать победу над Россией.
Глава российского МИД также пригрозил европейским миротворцам на Украине превращением в военную цель.