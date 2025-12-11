Реклама

Лавров пригрозил европейским миротворцам на Украине превращением в военную цель

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Европейские миротворцы на Украине сразу станут законной военной целью России. С такой угрозой выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Для нас эти так называемые миротворцы сразу станут законными целями, должны все понимать», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что власти Европейского союза (ЕС) и Великобритании «в безнадежной политической слепоте» тешат себя иллюзиями тем или иным образом одержать победу над Россией. При этом он подчеркнул, что Россия не собирается вступать в войну с Европой.

Министр также добавил, что Россия приветствует искренние стремления президента США Дональда Трампа решить украинский конфликт, но одного стремления мало. Глава МИД указал, что российская сторона настаивает на достижении договоренностей о прочном, устойчивом, долгосрочном мире с гарантиями безопасности для всех вовлеченных стран.

