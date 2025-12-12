Реклама

Экономика
11:42, 12 декабря 2025Экономика

В ГИБДД заявили о снижении аварийности

«Ъ»: В ГИБДД сообщили о снижении аварийности в России
Светлана Ходос
СюжетДТП в Москве:

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Российская Госавтоинспекция раскрыла данные об аварийности на дорогах страны с января по ноябрь 2025 года. Сообщается, что всего за 11 месяцев было зафиксировано порядка 117 000 аварий — это на 2,9 процента меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

За указанный период в дорожных происшествиях не выжили 12 600 человек, травмы получили 144 900 человек — это на 3,8 и 3,5 процента меньше, чем в 2024 году.

Тем не менее в ведомстве обратили внимание на рост количества ДТП с отдельными типами транспорта. Согласно статистике, на 7,5 процента выросло число аварий с мотоциклами, на 9,8 процента — с мопедами и мощными самокатами.

Помимо этого, в уходящем году замечен 9,3-процентный рост дорожных столкновений с участием детей за рулем транспорта. Всего произошло порядка 2700 происшествий, причем в 2170 случаях подростки управляли мототехникой.

В ГИБДД отметили, что, несмотря на общий тренд на снижение аварийности, в некоторых регионах она продолжает расти. Например, число ДТП в Костромской области выросло на 21,3 процента по сравнению с январем-ноябрем 2024 года, в Орловской — на 17,4 процента, в Астраханской — на 16,2 процента, а в Ингушетии и Тыве — на 13,3 и 13,2 процента соответственно.

Ранее в Москве 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Гарри Ножников попал в ДТП и нарвался на мошенников. У пожилого человека потребовали сотни тысяч рублей.

