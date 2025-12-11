Реклама

Россия
13:46, 11 декабря 2025Россия

102-летний ветеран попал в ДТП в Москве

РЕН ТВ: В Москве 102-летний Ножников попал в ДТП и нарвался на мошенников
Майя Назарова
СюжетДТП в Москве:

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Москве 102-летний ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Гарри Ножников попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и нарвался на мошенников. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Пенсионер рассказал телеканалу, что три года назад пытался припарковать свой Volvo у торгового центра на улице Удальцова. В ходе маневра мужчина случайно задел Mercedes-Benz, находившийся на проезжей части. У машины оказались повреждены бампер, крыло, фара, решетка радиатора и логотип.

Компания, которой принадлежала иномарка, обратилась в страховую за компенсацией. Тогда вырученных средств якобы не было достаточно.

На Ножникова подали иск в суд с требованием компенсации в 400 тысяч рублей. Ветеран счел подобное мошенничеством. Он подчеркнул, что в прошлом за бампер ему запрашивали всего 80 тысяч, а запчасти за такую сумму найти было нельзя.

Ножников поделился с РЕН ТВ, что разбирательство длится все эти три года, но вопрос должен решиться уже со дня на день.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 69-летний пенсионер сбил на машине кадета и получил срок.

