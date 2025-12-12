Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:53, 12 декабря 2025Бывший СССР

В Раде обвинили Трампа в создании нового мюнхенского сговора

Мережко: Трамп прослывет Чемберленом, если бросит Украину
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alex Wong / Getty Images

Президент США Дональд Трамп создает новый «мюнхенский сговор», бросая Украину. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко передает Le Monde.

«Если Трамп нас бросит, его будут считать [подписавшим Мюнхенское соглашение Невиллом] Чемберленом», — заявил Мережко.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский якобы сопротивляется американскому давлению.

Ранее советник главы офиса президента (ОП) Украины Зеленского, участвующий в переговорах в составе украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла одну из последних «крепостей» Донбасса

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    «Калашников» исполнил контракт на «балерину»

    В офисе Зеленского опровергли готовность Украины пойти на территориальные уступки

    Бойцы ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Раскрыта стоимость отдыха у моря в России на Новый год

    Парламентарии России и ЕС обсудят на видеоконференции Украину и российские активы

    Раскрыт похитивший коллекцию дорогих часов у российского подростка подельник аферистов

    Термин «зажировка» внесли в словарь благодаря манулу Тимофею из Московского зоопарка

    Сидни Суини в купальнике с глубоким декольте поплавала в чане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok