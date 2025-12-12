В Раде обвинили Трампа в создании нового мюнхенского сговора

Мережко: Трамп прослывет Чемберленом, если бросит Украину

Президент США Дональд Трамп создает новый «мюнхенский сговор», бросая Украину. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко передает Le Monde.

«Если Трамп нас бросит, его будут считать [подписавшим Мюнхенское соглашение Невиллом] Чемберленом», — заявил Мережко.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский якобы сопротивляется американскому давлению.

Ранее советник главы офиса президента (ОП) Украины Зеленского, участвующий в переговорах в составе украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе.