В США признали «реальность» сотрудничества России с одной страной

Генерал Брансон: Сотрудничество между Россией и КНДР является реальностью

Сотрудничество между Россией и КНДР не ограничивается принципом «услуга за услугу», оно является реальностью. Об этом заявил генерал Ксавье Брансон, командующий американскими войсками в Южной Корее, передает Bloomberg.

«Сотрудничество России и КНДР реально. Это не отношения по принципу "услуга за услугу". Это реальность», — сказал он.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что в боях за освобождение Курской области Пхеньян подчеркнул свой статус на мировой арене, продемонстрировав миру непобедимость своей армии и государства и подтвердив свою репутацию как истинного защитника международной справедливости.