04:24, 12 декабря 2025Мир

Ким Чен Ын оценил участие войск КНДР в освобождении Курской области

Ким Чен Ын: КНДР в боях за Курскую область подчеркнула свой статус
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

КНДР в боях за освобождение Курской области подчеркнула свой статус на мировой арене. Об этом заявил глава республики Ким Чен Ын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Менее чем за год части разных родов войск нашей армии добились блестящих боевых успехов в зарубежной военной операции и продемонстрировали миру непобедимость нашей армии и государства, подтвердили их репутацию как истинного защитника международной справедливости», — оценил Ким Чен Ын.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в разминировании приграничного региона были задействованы бойцы из КНДР. Они входили в состав группировки, которая, по его словам, стала беспрецедентной по масштабу. Также в ней участвовали российские инженерные войска, Росгвардия и МЧС.

