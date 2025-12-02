Хинштейн раскрыл подробности работы бойцов из КНДР в Курской области

Хинштейн: Для разминирования Курской области задействованы бойцы из КНДР

Для разминирования Курской области задействовали беспрецедентную по масштабу группировку, в состав которой входят бойцы из Корейской Народно-Демократической республики (КНДР). Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил губернатор приграничного региона Александр Хинштейн, передает РИА Новости.

«Беспрецедентная по масштабу развернута группировка», — обозначил Хинштейн.

Глава региона добавил, что в состав группировки входят инженерные войска, Росгвардия и МЧС, а также инженерные формирования вооруженных сил КНДР.

Как следует из доклада Хинштейна, в регионе удалось разминировать 92 населенных пункта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не забудет помощи КНДР в опасной и сложной работе по разминированию Курской области.