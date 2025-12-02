Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:39, 2 декабря 2025Россия

Хинштейн раскрыл подробности работы бойцов из КНДР в Курской области

Хинштейн: Для разминирования Курской области задействованы бойцы из КНДР
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Для разминирования Курской области задействовали беспрецедентную по масштабу группировку, в состав которой входят бойцы из Корейской Народно-Демократической республики (КНДР). Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил губернатор приграничного региона Александр Хинштейн, передает РИА Новости.

«Беспрецедентная по масштабу развернута группировка», — обозначил Хинштейн.

Глава региона добавил, что в состав группировки входят инженерные войска, Росгвардия и МЧС, а также инженерные формирования вооруженных сил КНДР.

Как следует из доклада Хинштейна, в регионе удалось разминировать 92 населенных пункта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не забудет помощи КНДР в опасной и сложной работе по разминированию Курской области.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с двумя заболеваниями в России

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Назван срок запуска новой линии метро в Москве

    Роднина оценила конкуренцию между Загитовой и Медведевой

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Инфляция в России резко замедлилась

    Турция заявила о готовности организовать переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok