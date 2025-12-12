Реклама

Экономика
21:12, 12 декабря 2025Экономика

В центре Москвы упала огромная елка

В Москве на Тверском бульваре огромная новогодняя елка упала из-за ветра
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: ТАСС

В центре Москвы вечером в пятницу, 12 декабря, из-за ветра упала огромная новогодняя елка. Внимание на ситуацию обратил портал MSK1.RU.

Инцидент произошел на Тверском бульваре: елка высотой около десяти метров не выдержала сильного порыва ветра и рухнула. На записи, сделанной очевидцем, можно увидеть, что упавшее дерево лежит на земле на глазах у прохожих, при этом на нем по-прежнему горит гирлянда, которой оно украшено. При этом некоторые горожане решили подойти к елке поближе, чтобы поближе рассмотреть, как она украшена. По информации источника, в результате случившегося обошлось без пострадавших.

Двумя днями ранее стало известно, что главную новогоднюю елку страны привезли в Кремль. Столетнее дерево высотой 26 метров полностью украсят к 25 декабря и установят на Соборной площади, где она простоит до 20 января следующего года.

