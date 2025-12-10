Реклама

22:52, 10 декабря 2025Экономика

Главную новогоднюю ель привезли в Кремль

Дед Мороз привез в Кремль главную новогоднюю ель страны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Артур Новосильцев / Агентство «Москва»

Главную новогоднюю ель привезли из Рузского округа Московской области в Кремль. Об этом сообщает ТАСС.

Дед Мороз, управлявший автопоездом, передал комендатуре Кремля подорожную грамоту. По его словам, дорога из Рузского округа до Кремля составила порядка 80 километров. Дед Мороз также отметил, что ель очень пушистая.

Столетнее дерево высотой 26 метров полностью украсят к 25 декабря и установят на Соборной площади. Там она простоит до 20 января 2026 года.

Главную новогоднюю елку России срубили в подмосковной деревне Землино 8 декабря. Эксперты признали его лучшим среди 25 претендентов. Обхват ствола ели-победительницы составляет 64 сантиметра, а размах ветвей — 11 метров.

