В России спилили главную новогоднюю елку

ТАСС: Главную новогоднюю елку России срубили в подмосковной деревне Землино

Главную новогоднюю елку России срубили в Подмосковье в понедельник, 8 декабря. Об этом сообщает корреспондент агентства ТАСС.

Соборную площадь Московского Кремля украсит столетнее дерево высотой 26 метров, которое спилили в деревне Землино под Рузой. Эксперты признали его лучшим среди 25 претендентов. Обхват ствола ели-победительницы составляет 64 сантиметра, а размах ветвей — 11 метров.

В течение ближайших двух дней праздничное дерево упакуют и уложат на автомобильную платформу, чтобы оно доехало до столицы, не получив при этом повреждений при транспортировке. Вечером в среду, 10 декабря, ель будет доставлена в Московский Кремль, на территории которого она простоит до 20 января 2026 года. Полностью украсить ее планируют к 25 декабря.

О выборе главной новогодней елки России стало известно в середине ноября. Сообщалось, что победительница должна быть визуально привлекательной, а также иметь ровный ствол, пирамидальную форму, пушистые ветки с размахом у основания не менее восьми метров, а также соответствующий рост и возраст. Помимо этого, специалисты, осуществляющие отбор, обращают внимание на качество дерева — оно должно стойко переносить температурные перепады и не осыпаться в течение новогодних праздников.