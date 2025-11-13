Экономика
12:51, 13 ноября 2025Экономика

В России выбрали главную новогоднюю елку

Главную новогоднюю елку России вырастили в Подмосковье
Александра Качан (Редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Главную новогоднюю елку России выбрали среди подмосковных деревьев. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Московской области.

Елка выросла на территории Рузского муниципального округа. Ее высота составляет 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров. В ближайшее время дерево перевезут в столицу и установят на Соборной площади Кремля.

Отмечается, что с 2007 года главную елку страны привозят из Подмосковья. Все местные лесничества отправляют свои деревья на конкурс. Летом и осенью комиссия осматривает 24 елки, соответствующие параметрам, и делает выбор. Победительница должна отличаться визуальной привлекательностью, иметь ровный ствол, пирамидальную форму, пушистые ветки с размахом у основания не менее восьми метров, а также соответствующий рост и возраст. Большую роль играет и качество дерева, чтобы оно могло перенести температурные перепады и не осыпалось в течение новогодних праздников.

Ранее певица и телеведущая Анна Семенович раскритиковала традицию покупать домой живые новогодние елки. Она заявила, что таким образом люди лишают дерево жизни.

