18:38, 12 декабря 2025Силовые структуры

Военком организовал группировку по похищению миллионов из российского бюджета

В Уфе суд приговорил экс-военкома за нанесение ущерба МО на 11,8 млн рублей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Уфе суд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего военного комиссара Кировского и Ленинского районов города, который организовал группировку по похищению миллионов из российского бюджета. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Осужденного также оштрафовали на 1,8 миллиона рублей. Гражданский иск Министерства обороны России удовлетворен, постановлено взыскать с подсудимого ущерб в размере более 11 миллионов рублей.

По версии следствия, в период с 2016 по 2022 год подсудимый организовал преступную группу, в которую также вошли его подчиненный и директор коммерческой фирмы. Злоумышленники похищали бюджетные средства, выделяемые на оплату труда технических работников, обеспечивающих призыв на военную службу.

Чиновник и его подчиненный оформляли фиктивные документы на несуществующих технических работников, а директор подставной фирмы выставлял за них счета и обналичивал похищенные у Минобороны деньги. Ущерб превысил 11,8 миллиона рублей.

Ранее в Казани Вахитовский районный суд приговорил экс-руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» (СР) Рушану Бильгильдееву к четырем годам лишения свободы за обман 133 россиян на 37,5 миллиона рублей.

