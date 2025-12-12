Реклама

14:47, 12 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыта судьба обманувшей более сотни россиян на 37 миллионов рублей бывшего депутата

В Казани экс-глава партии СР Бильгильдеева получила 4 года за мошенничество
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: «Бизнес Online» / YouTube

В Казани Вахитовский районный суд приговорил экс-руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» (СР) Рушану Бильгильдееву к четырем годам лишения свободы за обман 133 россиян на 37,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Она признана виновной по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее, по версии правоохранителей, сообщалось, что фигурантка возглавляла агентство недвижимости «Пассаж», которое не подключило инженерные коммуникации к проданным земельным участкам.

